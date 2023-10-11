Хищение газа на 2,1 млрд грн: о подозрении сообщили действующему нардепу Дубневичу

Он является шестым подозреваемым в рамках этого дела.

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НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины о подозрении в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму свыше 2,1 млрд грн и легализации незаконно полученной прибыли. Он является шестым подозреваемым в рамках этого дела.

По информации Слово и дело, речь идет о народном депутате Ярославе Дубневиче.

Другим участникам схемы о подозрении сообщили в январе 2018 года (эпизод относительно хищения газа на 1,4 млрд грн) и в августе 2020 года (эпизод относительно хищения газа на 729,8 млн грн).

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины.

«Поскольку народный депутат не прибыл в НАБУ для уведомления ему о подозрении уполномоченным прокурором САП указанное процессуальное действие совершено в порядке статьи 135 УПК Украины», - сказано в сообщении НАБУ.

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