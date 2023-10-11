Убил соседа и пытался ввести следствие в заблуждение: задержали киевлянина

Мужчины распивали алкогольные напитки и между ними возникла ссора, во время которой фигурант набросился на хозяина дома и нанес ему удары в голову.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве соседа в Оболонском районе стола.

Как сообщила пресс-служба полиции Киева, мужчина позвонил правоохранителям и сообщил, что в квартире на улице Героев Днепра он обнаружил мертвым своего знакомого.

Прибывшие на место инцидента правоохранители опросили заявителя, который рассказал, что накануне они виделись, обсуждали установку бойлера и договорились о встрече, однако на следующий день он якобы не дозвонился соседу, после чего обнаружил его мертвым в квартире.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастен 44-летний сосед потерпевшего, который и является заявителем. Мы выяснили, что распивая алкогольные напитки между ними возникла ссора, фигурант набросился на хозяина дома и нанес ему удары в голову. Далее нападающий пошел домой, а утром позвонил по телефону в полицию и придумал версию происшествия, чтобы отвести от себя подозрение», - рассказал начальник Оболонского управления полиции Виктор Михайленко.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи территориального подразделения по согласованию с Оболонской окружной прокуратурой сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

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