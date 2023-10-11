Вбив сусіда та намагався ввести слідство в оману: затримали киянина

Чоловіки розпивали алкогольні напої і між ними виникла сварка, під час якої фігурант накинувся на господаря оселі та завдав йому удари в голову.

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві сусіда в Оболонському районі столи.

Як повідомила пресслужба поліції Києва, чоловік зателефонував правоохоронцям і повідомив, що в квартирі на вулиці Героїв Дніпра він виявив мертвим свого знайомого.

Прибувши на місце інциденту правоохоронці опитали заявника, який розповів що напередодні вони бачились, обговорювали встановлення бойлера та домовились про зустріч, однак наступного дня він нібито не додзвонився до сусіда, після чого виявив його мертвим у квартирі.

«У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили, що до злочину причетний 44-річний сусід потерпілого, який і є заявником. Ми з’ясували, що розпиваючи алкогольні напої між ними виникла сварка, фігурант накинувся на господаря оселі та завдав йому удари в голову. Далі нападник пішов додому, а вранці зателефонував до поліції та вигадав версію події, аби відвести від себе підозру», - розповів начальник Оболонського управління поліції Віктор Михайленко.

Підозрюваного затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі територіального підрозділу за погодженням з Оболонською окружною прокуратурою повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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