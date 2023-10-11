Розкрадання газу на 2,1 млрд грн: про підозру повідомили чинному нардепу Дубневичу

Він є шостим підозрюваним у межах цієї справи.

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НАБУ і САП повідомили народному депутату України про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку. Він є шостим підозрюваним у межах цієї справи.

За інформацією Слово і діло, йдеться про народного депутата Ярослава Дубневича.

Іншим учасникам схеми про підозру повідомили у січні 2018 року (епізод щодо розкрадання газу на 1,4 млрд грн) та у серпні 2020 року (епізод щодо розкрадання газу на 729,8 млн грн).

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

«Оскільки народний депутат не прибув до НАБУ для повідомлення йому про підозру вповноваженим прокурором САП вказану процесуальну дію здійснено у порядку статті 135 КПК України», - сказано у повідомленні НАБУ.

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