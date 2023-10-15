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Заговорили о «красных линиях»: Иран пригрозил Израилю вмешаться в войну

12:19, 15 октября 2023
Иран пригрозил Израилю войной с «Хезболлой», если атаки на Газу не прекратятся.
Заговорили о «красных линиях»: Иран пригрозил Израилю вмешаться в войну
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Иран предостерегает Израиль от продолжения наземного наступления в Газе. В противном случае Тегеран вмешается в войну. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан встретился с представителем ООН на Ближнем Востоке Тором Веннесландом 14 октября в Бейруте. После встречи последний позвонил по телефону израильскому советнику по национальной безопасности Цахи Ханегби и другим официальным лицам и передал сообщение Ирану.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что наземная операция в Газе – это для них «красная линия».

«Иран направил Израилю сообщение в субботу, в котором подчеркнул, что он не хочет дальнейшей эскалации войны между ХАМАС и Израилем, но что ему придется вмешаться, если израильская операция в Газе продолжится», - говорится в сообщении.

Журналисты отмечают, что «боевые действия между ХАМАС и Израилем перерастут в региональную войну, если Иран втянется прямо или косвенно». Это Тегеран может сделать через группу боевиков в Сирии или, поддержав любое решение Хезболлы.

Офис премьер-министра Израиля отказался от комментариев.

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