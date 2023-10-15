Заговорили про «червоні лінії»: Іран пригрозив Ізраїлю втрутитись у війну

Іран пригрозив Ізраїлю війною з «Хезболлою», якщо атаки на Газу не припиняться.

Іран застерігає Ізраїль від продовження наземного наступу в Газі. В іншому разі Тегеран втрутиться у війну. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела.

Видання зазначає, що міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан зустрівся з представником ООН на Близькому Сході Тором Веннесландом 14 жовтня в Бейруті. Після зустрічі останній зателефонував ізраїльському раднику з національної безпеки Цахі Ханегбі та іншим офіційним особам і передав повідомлення Ірану.

Міністр закордонних справ Ірану заявив, що наземна операція у Газі - це для них «червона лінія».

«Іран надіслав Ізраїлю повідомлення в суботу, в якому підкреслив, що він не хоче подальшої ескалації війни між ХАМАС та Ізраїлем, але що йому доведеться втрутитися, якщо ізраїльська операція в Газі продовжиться», - йдеться у повідомленні.

Журналісти зазначають, що «бойові дії між ХАМАС та Ізраїлем переростуть у регіональну війну, якщо Іран втягнеться прямо чи опосередковано». Це Тегеран може зробити через групу бойовиків у Сирії або, підтримавши будь-яке рішення «Хезболли».

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю відмовився від коментарів.

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