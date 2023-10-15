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  1. В Україні

Україні дедалі важче отримувати фінансову допомогу від партнерів, — Марченко

12:03, 15 жовтня 2023
Увага офіційних осіб у ключових країнах-донорах зосереджується на майбутніх виборах у США та ЄС, а геополітична напруженість у світі зростає.
Україні дедалі важче отримувати фінансову допомогу від партнерів, — Марченко
Фото: Mind
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Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що наразі Україна докладає вдвічі більше зусиль, щоб переконати партнерів надати фінансову підтримку. Про це він розповів в інтерв'ю Reuters

За словами міністра, причиною цьому є більше привернення уваги офіційних осіб у ключових країнах-донорах до майбутніх виборах у США та Європі, а також зростання геополітичної напруженості.

«Я бачу велику втому, я бачу багато слабкості серед наших партнерів, вони хотіли б забути про війну, але війна все ще триває, повномасштабна. Україна зараз докладає вдвічі більше зусиль, щоб переконати наших партнерів надати нам підтримку, порівняно з останніми щорічними зустрічами у квітні», - сказав Марченко.

Як зазначається, оскільки війна з рф триває, Україні потрібно отримати фінансову підтримку Заходу, щоб покрити дефіцит бюджету розміром $43 млрд у 2024 році. 

Україна виділила додаткові податкові надходження та кошти, які будуть залучені від внутрішнього боргу, але вона залежатиме від зовнішньої допомоги для більшої частини витрат наступного року.

«Ми вже маємо певні зобов'язання, як-от $5,4 млрд за програмою МВФ, і ми очікуємо зобов'язань від Японії та Великої Британії, і, звичайно, ми покладаємося на наших ключових партнерів і союзників США та Європейський Союз», - сказав Марченко.

Водночас ЄС працює над пакетом допомоги Україні на $52,6 млрд на 2024-2027 роки. Міністр каже, що Україна вимагає 18 млрд євро з них у 2024 році, що відповідає пакету, отриманому цього року.

Марченко також привітав спроби використати заморожені російські державні активи, сказавши, що те, що раніше зображувалося західними спонсорами як «досяжна мета», тепер «звучить як план».

Голова Мінфіну наголосив, що економіка України має зрости на 5% у 2024 році. Крім того, достатні запаси газу на зиму повинні захистити економіку від потенційного зростання цін.

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