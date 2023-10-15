МВФ оголосив про запуск фонду підтримки реформ в Україні: що відомо

Міжнародний валютний фонд вкотре підтвердив своє лідерство у процесі мобілізації фінансової допомоги для України.

Фото: Андрій Пишний

Міжнародний валютний фонд оголосив про запуск Фонду розбудови спроможностей, який охопить потреби реалізації плану з розвитку потенціалу України, здійснення реформ. Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний.

«МВФ вкотре підтвердив своє лідерство у процесі мобілізації фінансової допомоги для України», - повідомив Пишний.

За його словами, наразі донори вже виділили 14 млн доларів, ціль - зібрати 65 млн доларів.

Пишний повідомив, що на заході в Марракеші під час щорічних зустрічей МВФ та Світового банку були присутні перший заступник директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат та представники Литви, Словаччини, Японії.

«Реформи в Україні та зміцнення спроможності мають відбуватися постійно, без зупинки, із залученням найкращого світового досвіду», - повідомив голова НБУ.

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