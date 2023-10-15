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  1. В Украине

МВФ объявил о запуске фонда поддержки реформ в Украине: что известно

13:18, 15 октября 2023
Международный валютный фонд подтвердил свое лидерство в процессе мобилизации финансовой помощи для Украины.
МВФ объявил о запуске фонда поддержки реформ в Украине: что известно
Фото: Андрей Пышный
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Международный валютный фонд объявил о запуске Фонда развития способностей, который охватит потребности реализации плана развития потенциала Украины, осуществления реформ. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

«МВФ еще раз подтвердил свое лидерство в процессе мобилизации финансовой помощи для Украины», - сообщил Пышный.

По его словам, в настоящее время доноры уже выделили 14 млн долларов, цель – собрать 65 млн долларов.

Пышный сообщил, что на мероприятии в Марракеше во время ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка присутствовали первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат и представители Литвы, Словакии, Японии.

«Реформы в Украине и укрепление возможности должны происходить постоянно, без остановки, с привлечением наилучшего мирового опыта», - сообщил глава НБУ.

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