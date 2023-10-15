Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В прокуратуре возобновлено проведение специальных проверок

Специальные проверки будут также проведены в отношении лиц, назначенных на должности в период действия военного положения.

Мать двоих несовершеннолетних детей из Мариуполя осудили за получение 8000 грн в рамках программы єПідтримка, - приговор суда

Суд рассказал, что приговорил к лишению свободы с испытательным сроком мать двух несовершеннолетних детей из Мариуполя, которая переехала в Полтавскую область и получила 8 тысяч грн через єПідтримку, но не имела на это права.

Общественный совет добропорядочности предлагают привлечь к конкурсу в местные суды вместе с введением полиграфа для определенных кандидатов

ГРД будет формироваться по новым правилам с 2025 года, а в отношении всех лиц, которые получат отрицательное заключение ГРД во время конкурса, ВСП будет назначать полиграф на этапе внесения Президенту представления о назначении, - законопроект.

Как добровольцы ДФТГ и патрульные полицейские придумали гражданину протокол по ст. 130 и что решил суд

Суд отметил, что полицейские вместе с представителями ДФТГ сфальсифицировали протокол по ст. 130.

Приведет к ограничению права быть избранным: Венецианская комиссия «забраковала» законопроект о запрете баллотироваться членам запрещенных партий

Венецианская комиссия приняла вывод, которым раскритиковала законопроект 9081 о запрете баллотироваться в депутаты членам запрещенных политических партий.

  1. В Украине
  2. / В мире

рф может в любой момент снова использовать Беларусь для агрессии, — ГПСУ

13:37, 15 октября 2023
Опасность сохраняется, несмотря на то, что рф вывела все свои подразделения, а в рамках ротации новых она пока не завезла.
рф может в любой момент снова использовать Беларусь для агрессии, — ГПСУ
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Враг снова может попытаться использовать Беларусь для наращивания агрессии против Украины. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

«Ситуация по-прежнему остается полностью контролируемой и подразделениями Государственной пограничной службы, и другими составляющими Сил обороны нашей страны, усиливающими это направление. Могу отметить, что у россии нет достаточных сил для того, чтобы создать какую-то реальную угрозу на данный момент, но, конечно, мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций», - заявил он.

Пограничник подчеркнул, что опасность сохраняется несмотря на то, что рф вывела все свои подразделения, а в рамках ротации новых она пока не завезла.

«Мы понимаем, что в любой момент россия снова может попытаться использовать Беларусь для наращивания агрессии в отношении Украины», - добавил Демченко.

Он подчеркнул, что сейчас важно иметь прочную защиту, средства для того, чтобы противостоять любым действиям, если таковые случатся.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду