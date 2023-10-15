рф может в любой момент снова использовать Беларусь для агрессии, — ГПСУ

Опасность сохраняется, несмотря на то, что рф вывела все свои подразделения, а в рамках ротации новых она пока не завезла.

Враг снова может попытаться использовать Беларусь для наращивания агрессии против Украины. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

«Ситуация по-прежнему остается полностью контролируемой и подразделениями Государственной пограничной службы, и другими составляющими Сил обороны нашей страны, усиливающими это направление. Могу отметить, что у россии нет достаточных сил для того, чтобы создать какую-то реальную угрозу на данный момент, но, конечно, мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций», - заявил он.

Пограничник подчеркнул, что опасность сохраняется несмотря на то, что рф вывела все свои подразделения, а в рамках ротации новых она пока не завезла.

«Мы понимаем, что в любой момент россия снова может попытаться использовать Беларусь для наращивания агрессии в отношении Украины», - добавил Демченко.

Он подчеркнул, что сейчас важно иметь прочную защиту, средства для того, чтобы противостоять любым действиям, если таковые случатся.

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