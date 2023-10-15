Почему будущие пенсионеры могут неправильно сосчитать размер выплат: как в ПФУ рассчитывают пенсию

Одним из важнейших параметров для определения размера пенсии есть индивидуальный коэффициент зарплаты.

Часто будущие пенсионеры пытаются заранее подсчитать размер предстоящей выплаты. Но ожидаемый результат не всегда совпадает с размером пенсии, назначенной им Пенсионным фондом. Профильный портал «На пенсии» разъяснил, почему так происходит.

Данные о средней заработной плате, обнародованные Государственной службой статистики, и данные о средней зарплате, которые обнародует ПФУ, существенно отличаются. Например, по данным Госстата, средняя зарплата в прошлом году составила 14587 гривен, а по данным ПФУ – 13376,21 гривны.

Дело в том, что у ПФУ своя методика расчета, и этот показатель правильно называется так: «средняя заработная плата (доход) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая, согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» , учитывается для исчисления пенсии». Соответствующие данные ежеквартально обнародуются на сайте ПФУ.

Что касается данных о средней зарплате до 2003 года, то они утверждены отдельным постановлением Кабинета Министров «О мерах по улучшению пенсионного обеспечения граждан» от 20.11.2003 №1783.

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