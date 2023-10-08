Хто з військових може вийти на пенсію за вислугою років та коли: подробиці

Українські військові мають можливість отримувати пенсію за вислугою 25 років.

Українські військові мають можливість отримати пенсію за вислугою років, але не всі вони мають право на такі виплати від Пенсійного фонду. Про це повідомила представниця Святошинського Регіонального територіального центру соціального обслуговування та соціального захисту молодший сержант Вероніка Чеканова під час брифінгу.

Розмір пенсії за вислугу років обчислюється на основі грошового забезпечення, з якого сплачувався єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Важливо зазначити, що за доплати у розмірах 30, 50 і 100 тисяч гривень згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 року № 168 не сплачується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Для розрахунку пенсії враховуються суми грошового забезпечення за останні 24 місяці.

Максимальний розмір пенсії за вислугу років складає не більше 70% від грошового забезпечення.

Розрахунок пенсії проводиться наступним чином:

За 25 років вислуги - 50% грошового забезпечення військовослужбовця (за останні 24 місяці його служби), плюс 3% за кожний додатковий рік вислуги.

За 25 років загального стажу, включаючи військову службу не менше 12 років і 6 місяців - 50% грошового забезпечення (за останні 24 місяці), плюс 1% за кожний рік додаткової вислуги.

При звільненні за станом здоров'я при наявності 25 років вислуги - 55% грошового забезпечення, плюс 3% за кожний рік додаткової вислуги.

Важливо, що на пенсію за вислугою років мають право військовослужбовці, які мають на день звільнення вислугу 25 календарних років та досягли 45 річного віку.

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