Кто из военных может выйти на пенсию по выслуге лет и когда: подробности

Украинские военные имеют возможность получать пенсию по выслуге 25 лет.

Украинские военные имеют возможность получить пенсию по выслуге лет, но не все они имеют право на такие выплаты от Пенсионного фонда. Об этом сообщила представитель Святошинского Регионального территориального центра социального обслуживания и социальной защиты младший сержант Вероника Чеканова во время брифинга.

Размер пенсии за выслугу лет исчисляется на основе денежного обеспечения, с которого уплачивался единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование. Важно отметить, что за доплаты в размерах 30, 50 и 100 тысяч гривен согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2022 года № 168 не уплачивается единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование. Для расчета пенсии учитываются суммы денежного обеспечения за последние 24 месяца.

Максимальный размер пенсии за выслугу лет составляет не более 70% от денежного обеспечения.

Расчет пенсии производится следующим образом:

За 25 лет выслуги - 50% денежного обеспечения военнослужащего (за последние 24 месяца его службы), плюс 3% за каждый дополнительный год выслуги.

За 25 лет общего стажа, включая военную службу не менее 12 лет и 6 месяцев - 50% денежного обеспечения (за последние 24 месяца), плюс 1% за каждый год дополнительной выслуги.

При увольнении по состоянию здоровья при наличии 25 лет выслуги - 55% денежного обеспечения, плюс 3% за каждый год дополнительной выслуги.

Важно, что на пенсию по выслуге лет имеют право военнослужащие, имеющие на день увольнения выслугу 25 календарных лет и достигшие 45 летнего возраста.

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