По факту избиения двух военнообязанных в Тернополе начато уголовное производство – ОГП

На видео, опубликованном в соцсетях, зафиксировано, как к двум лежащим гражданам применяют физическую силу.

Источник фото: соцсети

По факту избиения двух военнообязанных в Тернополе начато уголовное производство. Устанавливаются все обстоятельства и причастные к противоправным действиям. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

На видео, опубликованном в соцсетях, зафиксировано, как работники ТЦК и СП применяют физическую силу к двум лежащим гражданам, отметили в Офисе Генпрокурора.

«При процессуальном руководстве Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона зарегистрировано уголовное производство по факту избиения двух военнообязанных», - говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

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