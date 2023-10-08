За фактом побиття двох військовозобов’заних у Тернополі розпочато кримінальне провадження – ОГП

На відео, опублікованому у соцмережах, зафіксовано як до двох лежачих громадян застосовують фізичну силу.

Джерело фото: оцмережі

За фактом побиття двох військовозобов’заних у Тернополі розпочато кримінальне провадження. Встановлюються усі обставини та причетні до протиправних дій. Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.

На відео, опублікованому у соцмережах, зафіксовано як працівники ТЦК та СП застосовують фізичну силу до двох лежачих громадян, зазначили в Офісі Генпрокурора.

«За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону зареєстровано кримінальне провадження за фактом побиття двох військовозобов’язаних», - сказано у повідомленні.

Попередня правова кваліфікація – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.