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  1. В Україні

За фактом побиття двох військовозобов’заних у Тернополі розпочато кримінальне провадження – ОГП

14:15, 8 жовтня 2023
На відео, опублікованому у соцмережах, зафіксовано як до двох лежачих громадян застосовують фізичну силу.
За фактом побиття двох військовозобов’заних у Тернополі розпочато кримінальне провадження – ОГП
Джерело фото: оцмережі
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За фактом побиття двох військовозобов’заних у Тернополі розпочато кримінальне провадження. Встановлюються усі обставини та причетні до протиправних дій. Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.

На відео, опублікованому у соцмережах, зафіксовано як працівники ТЦК та СП застосовують фізичну силу до двох лежачих громадян, зазначили в Офісі Генпрокурора.

«За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону зареєстровано кримінальне провадження за фактом побиття двох військовозобов’язаних», - сказано у повідомленні.

Попередня правова кваліфікація – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

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