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За місяць у Києві демонтували майже 2500 незаконних конструкцій: де найчастіше прибирали вивіски і рекламні засоби

16:47, 8 жовтня 2023
За минулий місяць найбільше конструкцій було демонтовано на вулиці Симиренка.
За місяць у Києві демонтували майже 2500 незаконних конструкцій: де найчастіше прибирали вивіски і рекламні засоби
Джерело фото: facebook.com/kyivreklama
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За вересень у Києві демонтували майже 2500 незаконних конструкцій. Про це повідомили в Управлінні з питань реклами КМДА та КП «Київреклама».

Загалом, за поточний рік КП «Київреклама» та власники закладів за вимогою Управління прибрали більше 20 000 вивісок і рекламних засобів. Найчастіше розміщують з порушеннями конструкції на фасаді та штендери.

Так, за минулий місяць найбільше конструкцій було демонтовано на вулиці Симиренка (Святошинський район) - 58 конструкцій. У першу п’ятірку вулиць за кількістю прибраних незаконних конструкцій увійшли:

Голосіївський район

  • вулиця Юлії Здановської (Ломоносова) - 51
  • вулиця Степана Рудницького (Вільямса Академіка) - 50

Дарницький район

  • вулиця Княжий Затон - 43
  • вулиця Анни Ахматової - 35

«У місті діє дизайн-код розміщення конструкцій. Вивіска або рекламний засіб повинні мати документи на розміщення та відповідати правилам», - наголосили в Управлінні.

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