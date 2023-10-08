Нічний обстріл Тель-Авіву: «Залізний купол» не впорався з великою кількістю ракет, фото і відео

Внаслідок атаки по Тель-Авіву є руйнування.

Терористичне угруповання ХАМАС в ніч на 8 жовтня знову атакував ракетами Ізраїль. Новий ракетний удар було завдано по Ізраїлю із сектора Гази. Про це повідомляє The Times of Israel.

Внаслідок атаки по Тель-Авіву є руйнування — «Залізний купол» не впорався з великою кількістю ракет.и

Відомо про щонайменше 300 загиблих та 1 590 поранених; За неофіційними даними 750 людей вважаються зниклими безвісти;

Також протягом ночі авіація Ізраїлю знищила декілька місць скупчення терористів, серед них мечеті.

У мережі показали наслідки нічного обстрілу Тель-Авіву.

Раніше ми повідомляли, що в Ізраїлі ввели надзвичайний стан.

Також армія оборони Їзраїлю оголосила "стан готовності до війни" після масованого обстрілу.

Потім стало відомо, що Ізраїль втратив контроль над однією зі своїх баз, бойовики розстрілюють цивільні автівки, а в країни оголошено збір резервістів.

В радіусі 80 кілометрів від Сектора Газа оголошено надзвичайну ситуацію. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що рух ХАМАС оголосив війну його країні.

Додамо, у Зеленського відреагували на ситуацію в Ізраїлі.

Крім того, ми писали, яка зараз ситуація в Ізраїлі: безлюдні вулиці у Тель-Авіві та проблеми з інтернетом.

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