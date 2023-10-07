Із Сектора Газа знову обстрілюють Ізраїль, відео

Ізраїль знову зазнав обстрілу.

У суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС із Сектору Газа знову обстрілюють Ізраїль. Відео запуску ракет публікують у мережі.

Бойовики заявили, що запустили 150 ракет на Тель-Авів і це «відповідь» на знищення вежі в центрі Газа.

З Ізраїлю публікують відео, як їхня система ППО збиває ракети терористів.

За даними ізраїльських ЗМІ, одна з ракет потрапила в житловий будинок в Тель-Авіві. Також є інформація про задимлення над іншими містами.

Раніше ми повідомляли, що в Ізраїлі ввели надзвичайний стан.

Також армія оборони Їзраїлю оголосила "стан готовності до війни" після масованого обстрілу.

Потім стало відомо, що Ізраїль втратив контроль над однією зі своїх баз, бойовики розстрілюють цивільні автівки, а в країни оголошено збір резервістів.

В радіусі 80 кілометрів від Сектора Газа оголошено надзвичайну ситуацію. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що рух ХАМАС оголосив війну його країні.

Додамо, у Зеленського відреагували на ситуацію в Ізраїлі.

Крім того, ми писали, яка зараз ситуація в Ізраїлі: безлюдні вулиці у Тель-Авіві та проблеми з інтернетом.

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