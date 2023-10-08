Водій, який пропонував поліцейським хабар, постав перед судом

Чоловік запропонував правоохоронцям 4500 грн неправомірної вигоди.

На Черкащині суд визнав винним жителя Уманського району, який пропонував працівникам поліції неправомірну вигоду за уникнення адміністративної відповідальності.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 52-річний чоловік, керуючи транспортним засобом напідпитку, був зупинений працівниками патрульної поліції та під час проведення перевірки за вказаним фактом з метою уникнення адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння запропонував останнім кошти в сумі 4500 грн.

«Вироком суду обвинуваченого визнано винним та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тис. грн», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що прокурор з Харкова, який погорів на хабарі у $35 000, постане перед судом.

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