«Група інвалідності» під ключ: на Харківщині судитимуть лікарку, яка допомагала ухилянтам

Жінка видавала фіктивні медичні довідки, які у подальшому ставали підставою для оформлення групи інвалідності.

Правоохоронці затвердили та направили до суду обвинувальний акт щодо посадовиці лікарні за фактом службового підроблення.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, завідувачка одного з відділень «Нововодолазької центральної лікарні» видавала фіктивні медичні довідки, які у подальшому ставали підставою для оформлення групи інвалідності.

Обвинувачена робила довідки на замовлення реєстраторки медичної обласної МСЕК №4 КЗОЗ «Обласний центр медико-соціальної експертизи», до якої безпосередньо і звертались клієнти для оформлення фейкової «групи інвалідності» під ключ.

«Саме вона за гроші організувала процес оформлення фальсифікованої документації у медичних установах Харківщини. У подальшому це сприяло тому, що клієнти — чоловіки призовного віку — ухилялись від мобілізації або виїжджали за кордон. Наразі триває судовий розгляд щодо реєстраторки. Їй інкриміновано одержання неправомірної вигоди для себе за обіцянку здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України)», - сказано у повідомленні.

Завідувачку судитимуть у Нововодолазькому районному суді Харківської області.

Раніше ми писали, що у Вінниці посадовці міського ТЦК допомагали ухилянтам уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.