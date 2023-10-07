Армія Ізраїлю зайшла до всіх міст, які захопили бойовики ХАМАС

До кордону із Сектором Газа перекидаються чотири дивізії.

Збройні сили Ізраїлю зайшла до всіх міст на кордоні із Сектором Газа, які 7 жовтня захопили бойовики ХАМАС, передає The Times of Israel.

Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі на брифінгу підтвердив загибель ізраїльських солдатів у боях з терористами. На півдні продовжуються бойові дії в 22 осередках. Кількість заручників та вбитих солдатів він не назвав.

За його словами, війська досягли всіх міст на кордоні із Сектором Газа та працюють над зачисткою кожного з них. До самого кордону перекидаються чотири дивізії, які приєднаються до 31-го батальйону.

Раніше ми повідомляли, що в Ізраїлі ввели надзвичайний стан.

Також армія оборони Їзраїлю оголосила "стан готовності до війни" після масованого обстрілу.

Потім стало відомо, що Ізраїль втратив контроль над однією зі своїх баз, бойовики розстрілюють цивільні автівки, а в країни оголошено збір резервістів.

В радіусі 80 кілометрів від Сектора Газа оголошено надзвичайну ситуацію. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що рух ХАМАС оголосив війну його країні.

Додамо, у Зеленського відреагували на ситуацію в Ізраїлі.

Крім того, ми писали, яка зараз ситуація в Ізраїлі: безлюдні вулиці у Тель-Авіві та проблеми з інтернетом.

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