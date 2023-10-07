Ізраїль авіаударами знищив «Палестинську вежу», відео

У «Палестинській вежі» розташовувався штаб ХАМАС.

Збройні сили Ізраїлю завдали авіаудару по «Палестинській вежі» на території Сектора Гази. Відео момент удару оприлюднили у соцмережах.

За попередньою інформацією, там розташовувався штаб ХАМАС.

Про кількість загиблих бойовиків не повідомляється.

Як видно на відео, від авіаудару будинок був повністю зруйнований.

Раніше ми повідомляли, що в Ізраїлі ввели надзвичайний стан.

Також армія оборони Їзраїлю оголосила "стан готовності до війни" після масованого обстрілу.

Потім стало відомо, що Ізраїль втратив контроль над однією зі своїх баз, бойовики розстрілюють цивільні автівки, а в країни оголошено збір резервістів.

В радіусі 80 кілометрів від Сектора Газа оголошено надзвичайну ситуацію. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що рух ХАМАС оголосив війну його країні.

Додамо, у Зеленського відреагували на ситуацію в Ізраїлі.

Крім того, ми писали, яка зараз ситуація в Ізраїлі: безлюдні вулиці у Тель-Авіві та проблеми з інтернетом.

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