У Тернополі ТЦК проводить перевірку через відео, де чоловіків «пакують» у мікроавтобус

В обласному ТЦК та СП призначили службову перевірку щодо інциденту на відео.

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Тернопільський обласний ТЦК та СП повідомив, що призначив службову перевірку щодо відео, де працівники ТЦК із застосуванням сили заштовхували в мікроавтобус чоловіків. В відомстві також заявили, що конфлікт було спровоковано громадянами.

«Що спровокувало конфлікт? Словесні образи та зухвалість з боку громадян по відношенню до працівників ТЦК СП? Приниження їх гідності? Нанесення удару військовослужбовцю, як на одному з відео?

Для з`ясування усіх обставин, які відбулися, керівництвом Тернопільського ОТЦК СП призначено службову перевірку, за результатами якої буде вжито відповідних заходів», - сказано у заяві.

Водночас у ТЦК заявили, що оповіщення громадян здійснюється військовослужбовцями, які мають досвід бойових дій, визнані обмежено придатними після отриманих поранень та контузій та переміщені у ТЦК СП для проходження служби.

Відео з соцмереж

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