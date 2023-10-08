«Группа инвалидности» под ключ: на Харьковщине будут судить врача, которая помогал уклонистам

Женщина выдавала фиктивные медицинские справки, которые становились основанием для оформления группы инвалидности.

Правоохранители утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении должностной лица больницы по факту служебного подлога.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, заведующая одним из отделений «Нововодолажской центральной больницы» выдавала фиктивные медицинские справки, которые в дальнейшем становились основанием для оформления группы инвалидности.

Обвиняемая делала справки по заказу регистраторки медицинской областной МСЭК №4 КЗО «Областной центр медико-социальной экспертизы», к которой непосредственно и обращались клиенты для оформления фейковой «группы инвалидности» под ключ.

«Именно она за деньги организовала процесс оформления фальсифицированной документации в медицинских учреждениях Харьковщины. В дальнейшем это способствовало тому, что клиенты – мужчины призывного возраста – уклонялись от мобилизации или уезжали за границу. В настоящее время продолжается судебное разбирательство по регистратору. Ей инкриминировано получение неправомерной выгоды для себя за обещание оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Заведующую будут судить в Нововодолажском районном суде Харьковской области.

Ранее мы писали, что в Виннице чиновники городского ТЦК помогали уклонистам избежать мобилизации и уехать за границу.

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