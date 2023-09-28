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У Вінниці посадовці міського ТЦК допомагали ухилянтам уникнути мобілізації та виїхати за кордон, — ДБР

13:00, 28 вересня 2023
За 4 тисячі доларів чоловікам, які бажали уникнути мобілізації, вигадували діагнози та готували відповідні документи.
У Вінниці посадовці міського ТЦК допомагали ухилянтам уникнути мобілізації та виїхати за кордон, — ДБР
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У Вінниці викрито організовану злочинну групу, яка допомагала ухилянтам уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Очолював групу офіцер відділення призову Вінницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Він залучив до злочинної діяльності двох членів військово-лікарської комісії – травматолога та хірурга.

Офіцер підшуковував чоловіків, які бажали уникнути мобілізації. За 4 тисячі доларів їм вигадували діагнози та готували відповідні документи. Це дозволяло не лише визнавати «клієнтів» непридатними для військової служби, а й виїжджати за кордон», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки у Вінницькому об’єднаному МТЦК та СП та за місцем проживання учасників групи. Було виявлено та вилучено записи із «чорною бухгалтерією», списки військовозобов'язаних чоловіків, підроблені медичні довідки, а також гроші у різній валюті на загальну суму понад 300 тисяч грн.

Трьох учасників групи було затримано.

Вони підозрюються в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого організованою групою з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення від посад.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

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