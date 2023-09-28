Зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, — Корнієнко

В Раді заговорили про перехід до президентської держави.

Фото: parlament.ua

Перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що наразі відбувається тестування моделі переходу від парламентсько-президентської держави до президентської держави. Процитувала нардепа Вікторія Пташник, депутатка Київської міської ради.

«Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, з сильним Президентом», - сказав Корнієнко під час форуму «Диригенти змін».

Згодом у коментарях в Facebook Корнієнко пояснив свої слова.

«Мова йшла про те, що зараз під час воєнного стану це відбувається, адже Президент – це Верховний Головнокомандувач і під час війни його роль підсилюється», - написав він.

Раніше Олександр Корнієнко заявляв, що перехід на нові підходи оплати праці держслужбовців покращить ситуацію в апаратах судів.

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