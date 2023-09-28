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  1. Судова практика
  2. / Касаційний адміністративний суд

Відмова органів пенсійного забезпечення у розгляді заяви про призначення пенсії – позиція КАС ВС

16:27, 28 вересня 2023
Представник позивачки надав у якості документа, що посвідчує особу позивачки посвідчення особи, видане МВС Ізраїля.
Відмова органів пенсійного забезпечення у розгляді заяви про призначення пенсії – позиція КАС ВС
Зображення: freepik.com
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КАС ВС висловився щодо розгляду питання прийняття документів для призначення пенсії, зазначивши, що відмова в розгляді звернення щодо призначення пенсії не позбавляє права на пенсійне забезпечення. Таке право може бути реалізоване за умови дотримання всіх необхідних процедур та механізмів, визначених законодавством, в тому числі шляхом надання необхідних документів.

Як розповіли у П'ятому апеляційному адміністративному суді, суди І та ІІ інстанцій відмовляючи у задоволенні позову встановили, що при зверненні до пенсійного органу за призначенням пенсії, представник позивачки надав у якості документа, що посвідчує особу позивачки посвідчення особи, видане МВС Держави Ізраїль, який не вважається документом, який посвідчує особу у розумінні норм законодавства України. Щодо наданої копії паспорта громадянина України для виїзду за кордон, суди обох інстанцій констатували, що такий на дату звернення за призначенням пенсії, був недійсним.

Касаційна інстанція погодилась із висновками судів обох інстанцій про те, що пенсійний орган діяв відповідно до закону, за умов і обставин, визначених ним, вчиняв дії, не виходячи за межі прав та обов`язків, дотримувався встановленої законом процедури.

Відповідно до ч.1 статті 13 ЗУ «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» документи, оформлення яких передбачається цим Законом із застосуванням засобів реєстру, відповідно до їх функціонального призначення поділяються на види. Пунктом 2.22 Порядку №22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що за документ, який засвідчує місце проживання особи, приймаються: паспорт або довідка уповноважених органів з місця проживання (реєстрації), у тому числі органів місцевого самоврядування.

Зі змісту наведеного нормативного врегулювання слідує, що при зверненні до пенсійного органу із заявою про призначення виплати пенсії, заявник подає відповідну заяву разом із переліком документів, який передбачений Порядком №22-1. Особа, яка звертається за пенсією, повинна пред`явити паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік.

Заявницею не було дотримано встановленого порядку звернення за призначенням пенсії, оскільки заява була подана без дотримання вимог щодо необхідного пакету документів, а відтак пенсійний орган вірно констатував факт некомплектності документів для розгляду по суті питання про призначення пенсії за віком.

Аналогічний висновок щодо тлумачення зазначених норм викладений у постановах ВС:

- від 21.09.2018 у справі № 805/465/18-а;

- від 01.10.2021 у справі № 280/5116/19;

- від 21.12.2021 у справі № 540/1588/19;

- від 05.05.2022 у справі № 520/9776/19;

- від 31.01.2023 у справі № 200/11358/19-а.

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