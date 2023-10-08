Водитель, который предлагал полицейским взятку, предстал перед судом

Мужчина предложил правоохранителям 4500 грн неправомерной выгоды.

В Черкасской области суд признал виновным жителя Уманского района, который предлагал работникам полиции неправомерную выгоду за избежание административной ответственности.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 52-летний мужчина, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен работниками патрульной полиции и во время проведения проверки по указанному факту для избежания административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предложил последним средства в сумме 4500 грн.

«Приговором суда обвиняемый признан виновным и назначено наказание в виде штрафа в размере 17 тыс. грн», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что прокурор из Харькова, погоревший на взятке в $35 000, предстанет перед судом.

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