Ночной обстрел Тель-Авива: «Железный купол» не справился с большим количеством ракет, фото и видео

В результате атаки по Тель-Авиву есть разрушение.

Террористическая группировка ХАМАС в ночь на 8 октября снова атаковал ракетами Израиль. Новый ракетный удар был нанесен по Израилю из сектора Газа. Об этом сообщает The Times of Israel.

В результате атаки по Тель-Авиву есть разрушение — «Железный купол» не справился с большим количеством ракет.

Известно о по меньшей мере 300 погибших и 1590 раненых; По неофициальным данным 750 человек считаются пропавшими без вести;

Также в течение ночи авиация Израиля уничтожила несколько мест скопления террористов, в том числе мечети.

В сети показали последствия ночного обстрела Тель-Авива.

Ранее мы сообщали, что в Израиле ввели чрезвычайное положение.

Также армия обороны Израиля объявила о "состоянии готовности к войне" после массированного обстрела.

Затем стало известно, что Израиль потерял контроль над одной из своих баз, боевики расстреливают гражданские автомобили, а в страны объявлен сбор резервистов.

Сейчас в радиусе 80 километров от Сектора Газа объявлена чрезвычайная ситуация. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило войну его стране.

Добавим, у Зеленского отреагировали на ситуацию в Израиле.

Еще мы писали, какая сейчас ситуация в Израиле: безлюдные улицы в Тель-Авиве и проблемы с интернетом.

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