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Для получения каких лекарств требуется только электронный рецепт: объяснение

16:10, 8 октября 2023
Получить лекарства по государственной программе реимбурсации (позволяет пациентам получать лекарства бесплатно или с доплатой) можно только по электронному рецепту.
Для получения каких лекарств требуется только электронный рецепт: объяснение
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В Украине для получения отдельных лекарств украинцам необходим электронный рецепт. По бумажным их получить невозможно. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Получить лекарства по государственной программе реимбурсации (позволяет пациентам получать лекарства бесплатно или с доплатой) можно только по электронному рецепту.

Исключением являются прифронтовые территории и территории, где ведутся боевые действия, там для этого лекарства все еще действует бумажный рецепт.

В рамках программы реимбурасации пациентам помогают лечить:

  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • бронхиальную астму;
  • диабет II типа;
  • несахарный диабет;
  • расстройства психики и поведения;
  • эпилепсию;
  • болезнь Паркинсона;
  • хронические обструктивные заболевания лёгких;
  • для обезболивания: Морфин (Morphine) (таблетки);
  • для профилактики инсультов и инфарктов

При этом наркотические (психотропные) лекарства в Украине все еще можно получить как по электронному, так и бумажному рецепту.

Но в скором времени е-рецепт для этой группы лекарств также станет обязательным. Исключение будет действовать только на прифронтовых территориях и территориях, где проходят боевые действия.

При покупке всех других рецептурных лекарств украинцы могут выбрать удобную для себя форму рецепта – электронную или бумажную.

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