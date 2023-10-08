В египетском городе Александрия открыли огонь по туристам – есть погибшие

Погиб один египтянин и двое израильтян.

Источник фото: sky.com

В Египте открыли огонь по израильским туристам в средиземноморском портовом городе Александрия, убив троих человек. По информации СМИ, стрельба произошла у Столпа Помпея - туристического монолита в Александрии.

По данным МИД Израиля, в результате стрельбы погибли двое израильтян и их египетский гид, пишет «Reuters».

Два источника в египетских службах безопасности на условиях анонимности подтвердили новостному агентству «Reuters», что подозреваемый нападающий был офицером полиции.

По информации СМИ, подозреваемого в нападении в районе Савари в Александрии задержали и взяли под стражу.

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