На Львовщине в доме погибли от отравления газом сразу пять человек

В результате отравления угарным газом погибли пять человек во Львовской области.

В субботу, 7 октября, в частном доме села Семеновка, что в Пустомытовской общине на Львовщине, были найдены мертвыми пять человек: трое женщин и двое мужчин. Еще двое детей были госпитализированы в тяжелом состоянии. По информации Национальной полиции Львовской области, погибшие люди, вероятно, умерли от отравления угарным газом.

В доме правоохранители обнаружили тела пятерых местных жителей, включая женщин в возрасте 29, 53 и 75 лет, и мужчин в возрасте 33 и 57 лет. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Двое мальчиков, семь и девять лет, были госпитализированы с диагнозом «отравление угарным газом».

Следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование, в ходе которого правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и назначают необходимые экспертизы.

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