На Львівщині в будинку загинули від отруєння газом одразу п'ятеро осіб

Внаслідок отруєння чадним газом загинули п'ятеро осіб у Львівській області.

У суботу, 7 жовтня, в приватному будинку села Семенівка, що в Пустомитівській громаді на Львівщині, були знайдені мертвими п'ятеро людей: троє жінок і двоє чоловіків. Ще двоє дітей були госпіталізовані в тяжкому стані. За інформацією Національної поліції Львівської області, загиблі люди, ймовірно, померли від отруєння чадним газом.

В будинку правоохоронці виявили тіла п'ятьох місцевих мешканців, включаючи жінок у віці 29, 53 та 75 років, і чоловіків у віці 33 та 57 років. За попередніми даними, причиною смерті стало отруєння чадним газом. Двоє хлопчиків, сім та дев'ять років, були госпіталізовані з діагнозом «отруєння чадним газом».

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування, під час якого правоохоронці встановлюють усі обставини події та призначають необхідні експертизи.

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