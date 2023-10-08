Виплати допомоги на проживання та працевлаштування: Коордштаб з питань ВПО провів засідання

Учасники обговорювали й можливі зміни до постанови КМУ щодо місць тимчасового проживання ВПО.

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Координаційний штаб з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб провів чергове засідання.

У заході взяли участь представники Мінреінтеграції, Мінсоцполітики, Мінінфраструктури, Мін’юсту, МЗС, Нацсоцслужби, Пенсійного фонду, Держслужби зайнятості, Ощадбанку, обласних військових адміністрацій, інших відомств та організацій.

Як повідомили у Мінреінтеграції, серед іншого, учасники наради обговорили питання виплат допомоги на проживання ВПО. Також розглянули можливість продовження строків для фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних та соціальних виплат в Ощадбанку.

Крім того, учасники обговорювали й можливі зміни до постанови КМУ щодо місць тимчасового проживання ВПО.

Також предметом обговорення стали пропозиції змін до нормативно-правових актів щодо працевлаштування внутрішніх переселенців.

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