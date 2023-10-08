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Через бойові дії та ракетні обстріли в Ізраїлі могла загинути українка, – МЗС

12:44, 8 жовтня 2023
Оперативний штаб МЗС обробив 80 звернень щодо пошуку рідних чи надання допомоги українцям в Ізраїлі.
Через бойові дії та ракетні обстріли в Ізраїлі могла загинути українка, – МЗС
Джерело фото: Getty Images
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Через бойові дії та ракетні обстріли в Ізраїлі загинула українка. Про інших постраждалих громадян України наразі інформації немає. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Оперативний штаб МЗС України працює цілодобово для надання допомоги українцям в Ізраїлі.

«За минулу добу українські дипломати розшукали 1 громадянина, який зник на півдні країни. Допомогли 1 родині виїхати із міста Ашкелон. Знайшли тимчасове житло для 2 родин на тлі скасованих авіарейсів», – йдеться у повідомленні.

Загалом оперативний штаб обробив 80 звернень від громадян, які стосувалися встановлення місця знаходження родичів, шляхів виїзду з зони бойових дій, пошуку тимчасового житла, отримання інформації щодо безпекової ситуації.

Наразі проводиться робота для отримання офіційного підтвердження можливої смерті однієї громадянки України. Інформація про інших постраждалих українців поки що не надійшла.

Українське посольство перебуває на постійному зв'язку з ізраїльською поліцією, рятувальними службами, головними лікарнями та інститутом судової медицини Ізраїлю. Також ведеться співпраця з українцями, які знаходяться в Секторі Газа, для розробки маршрутів невідкладного виїзду в разі потреби.

Нагадаємо, Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки зі сторони Сектора Газа, є постраждалі.

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