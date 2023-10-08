Тіло нібито знайшли під руїнами: ЗМІ повідомили про загибель ватажка ХАМАС

Тіло бойовика нібито знайшли під завалами атакованого будинку.

Джерело фото: picture-alliance/dpa

Лідера угрупування ХАМАС, яке здійснило напад на Ізраїль, Аймана Юніса може бути ліквідовано.

Як повідомляє видання JFRA News, тіло ватажка терористичної організації ХАМАС Юніса нібито знайшли під завалами його будинку в Нусейраті вранці 8 жовтня.

Як ми вчора писали, Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки зі сторони Сектора Газа, є постраждалі.

Також ми повідомляли, що в Ізраїлі ввели надзвичайний стан.

Додамо, у Володимира Зеленського відреагували на ситуацію в Ізраїлі.

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