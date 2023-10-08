Тело якобы обнаружили под руинами: СМИ сообщили о гибели предводителя ХАМАС

Лидера группировки ХАМАС, которая совершила нападение на Израиль, Аймана Юниса может быть ликвидировано.
Как сообщает издание JFRA News, тело предводителя террористической организации ХАМАС Юниса якобы обнаружили под завалами его дома в Нусейрате утром 8 октября.
Как мы вчера писали, Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны Сектора Газа.
Также мы сообщали, что в Израиле ввели чрезвычайное положение.
Добавим, у Владимира Зеленского отреагировали на ситуацию в Израиле.
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