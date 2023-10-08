Появились кадры с фестиваля на границе Израиля и Сектора Газа во время нападения террористов ХАМАС

Не исключено, что во время фестиваля были похищены и убиты граждане других стран.

В сети появились кадры с музыкального фестиваля, который проходил на границе Израиля и Сектора Газа перед нападением ХАМАСа. В результате судьба многих участников остается неизвестной. Их могли убить или похитить.

Одна из женщин, Шани Лук, похищенная боевиками в Израиле, могла быть гражданкой Германии. Ее по кадрам в багажнике среди террористов ХАМАС узнали родные по татуировке на ноге и дредам. Террористы ХАМАС искалечили ее, раздели и повезли в неизвестном направлении на своем фургоне. Кроме того, боевики называли ее израильской военной. Официальной информации по этому поводу нет.

Напомним, Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны Сектора Газа, есть пострадавшие.

Кроме того, в МИД сообщили, есть ли среди пострадавших украинцы.

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