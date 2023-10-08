Купили ювелирное изделие, а оно сломалось – можно ли его вернуть в магазин

Ювелирные изделия должного качества вернуть в магазин нельзя, но покупатель может доказать, что ему продали некачественный товар путем проведения экспертизы.

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Согласно постановлению Кабинета Министров Украины «О реализации отдельных положений Закона Украины «О защите прав потребителей», ювелирные изделия отнесены к перечню товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену (возвращению), то есть ювелирные изделия должного качества вернуть в магазин нельзя.

Однако, рассказали в Госпродслужбе, в случае ненадлежащего качества товара, в течение гарантийного срока потребитель имеет право предъявить претензии продавцу.

Потребитель может доказать, что ему продали некачественный товар путем проведения экспертизы по письменному заявлению потребителя к субъекту хозяйствования, у которого приобреталось данное изделие.

«Субъект хозяйствования должен организовать проведение экспертизы в течение 3-х дней со дня получения заявления от потребителя. Оплату за экспертизу должен осуществить субъект хозяйствования, но если экспертиза докажет вину потребителя, а не производственный недостаток, то потребитель возвращает средства за экспертизу субъекту хозяйствования», - отметили в Госпродпотребслужбе.

В соответствии с Правилами торговли драгоценными металлами (кроме банковских металлов) и драгоценными камнями, драгоценными камнями органогенного образования и полудрагоценными камнями в сыром и обработанном виде и изделиями из них, что принадлежат субъектам хозяйствования на праве собственности, ювелирные изделия как отечественного, так и иностранного производства, во время продажи должны иметь товарный ярлык, прикрепленный металлической пломбой, на котором указана следующая информация:

наименование или товарный знак предприятия-производителя;

наименование изделия или его шифр;

наименование сплава металла и его проба;

масса изделия;

номер (размер) кольца или браслета;

наименование камня и его масса;

отметки «изделие было в употреблении» или «б/у» для ювелирных изделий, бывших в употреблении.

В случае нарушения прав потребителя граждане могут обратиться в Госпродпотребслужбу или в ее территориальные органы.

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