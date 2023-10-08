Какие услуги в Дії доступны украинцам за рубежом: подробности

Украинцы за рубежом могут пользоваться государственными услугами в режиме онлайн через приложение «Дія».

Украинцы, которые находятся за рубежом, имеют возможность воспользоваться государственными услугами в режиме онлайн благодаря приложению «Дія». Об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Для получения цифровых документов и пользования государственными услугами, украинцам, находящимся за рубежом, достаточно зарегистрироваться на портале государственных услуг «Дія» или установить мобильное приложение.

Службы «Дія» доступны не только на территории Украины, но и украинским гражданам, которые принудительно выехали за границу из-за войны, в частности в Польшу. К услугам, которыми украинцы могут воспользоваться за рубежом, в частности, входят:

заказ выписок и справок,

замена водительского удостоверения,

пенсионные услуги,

сообщение о поврежденном имуществе,

покупка военных облигаций.

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