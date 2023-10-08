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На Кировоградщине зафиксировали случай бешенства коровы – Госпродпотребслужба

15:49, 8 октября 2023
Всех владельцев животных призвали вовремя проводить профилактические прививки не только своих домашних любимцев.
На Кировоградщине зафиксировали случай бешенства коровы – Госпродпотребслужба
Изображение: freepik.com
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На Кировоградщине в государственную больницу ветеринарной медицины обратился житель одного из сел относительно подозрения на отравление крупного рогатого скота. По словам собственника, как рассказали в Госпродпотребслужбе, корова отказывалась от еды, постоянно ревела и снизился надой молока. При обследовании животного ветеринарный врач обнаружил клинические признаки, указывающие на бешенство: водобоязнь, слюнотечение и т.д.

«Через некоторое время животное погибло. Результаты исследования патологического (биологического) материала подтвердили заболевание коровы бешенством» - сказано в сообщении.

Специалисты инициировали заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, во время которого было установлено карантинные ограничения, объявлено неблагополучную на бешенство территория и определено угрожающую зону.

В соответствии с Инструкцией «О мерах по борьбе с бешенством животных» проводятся необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Кировоградской области напоминает, что бешенство – чрезвычайно опасное вирусное заболевание.

«Учитывая, что подобный случай заболевания КРС бешенством недавно был зафиксирован на Полтавщине, призываем всех владельцев животных вовремя проводить профилактические прививки не только своих домашних любимцев (котов, собак), а также сельскохозяйственных животных (КРС и ДРС), которые выпасаются на привязи, в балках, урочищах и тому подобное» - отметили в Госпродпотребслужбе 6 октября.

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