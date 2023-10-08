На Кіровоградщині зафіксували випадок сказу корови – Держпродспоживслужба

Всіх власників тварин закликали вчасно проводити профілактичні щеплення не лише своїх домашніх улюбленців.

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На Кіровоградщині до державної лікарні ветеринарної медицини звернувся мешканець одного з сіл щодо підозри на отруєння великої рогатої худоби. За словами власника, як розповіли у Держпродспоживслужбі, корова відмовлялася від їжі, постійно ревла та знизився надій молока. При обстеженні тварини ветеринарний лікар виявив клінічні ознаки, що вказували на сказ: водобоязнь, слинотеча тощо.

«Через деякий час тварина загинула. Результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу підтвердили захворювання корови на сказ» - сказано у повідомленні.

Спеціалісти ініціювали засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, під час якого було встановлено карантинні обмеження, оголошено неблагополучну на сказ територію та визначено загрозливу зону.

Відповідно до Інструкції «Про заходи щодо боротьби зі сказом тварин» проводяться необхідні ветеринарно-санітарні заходи.

Головне управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області нагадує, що сказ – надзвичайно небезпечне вірусне захворювання.

«З огляду на те, що подібний випадок захворювання ВРХ на сказ нещодавно було зафіксовано на Полтавщині, закликаємо всіх власників тварин вчасно проводити профілактичні щеплення не лише своїх домашніх улюбленців (котів, собак), а також сільськогосподарських тварин (ВРХ та ДРХ), які випасаються на прив’язі, в балках, урочищах тощо» - наголосили у Держпродспоживслужбі 6 жовтня.

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