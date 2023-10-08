Куди звертатися ВПО звертатися для пошуку роботи

Як знайти роботу внутрішньо переміщеним особам.

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Для внутрішньо переміщених осіб наявність роботи – це важливе питання. Тож куди звертатися ВПО розповіли у Київській обласній державній адміністрації.

Єдиний портал вакансій Державного центру зайнятості, де зібрано понад 200 тисяч актуальних вакансій по всій країні (посилання).

Ради ВПО та Координаційні центри підтримки цивільного населення в областях усебічно допомагають переселенцям інтегруватися в нові громади.

Місцеві центри зайнятості консультують щодо працевлаштування, професійного навчання чи перенавчання, супроводжують на всіх етапах пошуку роботи. Інформацію про необхідні документи та процес реєстрації ВПО у відділеннях Державного центру зайнятості можна переглянути за посиланяням.

Недержавні служби пошуку роботи мають власні списки вакансій.

Урядова програма єРобота. ВПО можуть отримати гранти, скориставшись програмами «Власна справа» чи «Гранти на створення або розвиток власного бізнесу». Умови програм за посиланням.

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