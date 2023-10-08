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Кабмін звільнять від обов’язку реєструватися в Електронному суді і вказувати ідентифікаційний код, бо він не є юридичною особою

Спочатку депутати передбачили в законі, що усі органи державної влади мають з 18 жовтня 2023 року зареєструватися в Електронному суді для того, аби мати можливість брати участь у судових справах, але потім різко передумали.

Регламент розбрату: як і чому у ВККС спалахнув перший серйозний конфлікт

У складі Вищої кваліфікаційної комісії суддів не має порозуміння щодо можливості відкликання з адміністративних посад.

Право продовжувати строки досудового розслідування після повідомлення про підозру передадуть від слідчих суддів до прокурорів

На думку авторів, передача повноважень від слідчих суддів до прокурорів розвантажить суди.

Велика Палата Верховного Суду визначила критерії віднесення органів державної влади до правоохоронних, адже законодавство таких не містить

Законодавство, зокрема Кримінальний кодекс, не дає чіткого визначення понять «правоохоронний орган» та «працівник правоохоронного органу», - що вирішила Велика Палата ВС.

Слідство триває – в СБУ розповіли, що відбувається зі справою про прослушку в телевізорі судді

Для «об’єктивного розслідування» співробітники СБУ вилучили телевізор разом із записуючим пристроєм, але що далі – невідомо.

  1. В Україні

Куди звертатися ВПО звертатися для пошуку роботи

13:02, 8 жовтня 2023
Як знайти роботу внутрішньо переміщеним особам.
Куди звертатися ВПО звертатися для пошуку роботи
Зображення: freepik.com
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Для внутрішньо переміщених осіб наявність роботи – це важливе питання. Тож куди звертатися ВПО розповіли у Київській обласній державній адміністрації.

Єдиний портал вакансій Державного центру зайнятості, де зібрано понад 200 тисяч актуальних вакансій по всій країні (посилання).

Ради ВПО та Координаційні центри підтримки цивільного населення в областях усебічно допомагають переселенцям інтегруватися в нові громади.

Місцеві центри зайнятості консультують щодо працевлаштування, професійного навчання чи перенавчання, супроводжують на всіх етапах пошуку роботи. Інформацію про необхідні документи та процес реєстрації ВПО у відділеннях Державного центру зайнятості можна переглянути за посиланяням.

Недержавні служби пошуку роботи мають власні списки вакансій.

Урядова програма єРобота. ВПО можуть отримати гранти, скориставшись програмами «Власна справа» чи «Гранти на створення або розвиток власного бізнесу». Умови програм за посиланням.

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