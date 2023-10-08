Відновлення Нотр-Даму на завершальних етапах: назвали дату відкриття собору

Собор Нотр-Дам де Парі планують відкрити до початку літніх Олімпійських ігор 2024 року.

Джерело фото: bloomberg

У Франції собор Нотр-Дам де Парі, який зазнав масштабної пожежі та частково обвалився у 2019 році, перебуває у процесі відновлення. Майже 900-мільйонна реконструкція готичного собору нарешті наближається до фінішної прямої, – повідомляє Bloomberg.

Незважаючи на низку серйозних невдач у безпрецедентному за своїми масштабами і дизайном проекті, відкриття найбільш відвідуваної споруди в Європі, яку до пожежі щорічно відвідували близько 12 мільйонів людей, заплановане на 8 грудня 2024 року.

До кінця цього року, якщо все піде за планом, буде завершена одна з найважливіших частин воскресіння будівлі: встановлення каркасу з міцних дубових балок для височенного шпиля. Це дуже тонка робота, що поєднує сучасні та середньовічні методи будівництва, життєво важлива для відновлення одного з найважливіших центрів католицизму у Франції.

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