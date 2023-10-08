Патрульні попередили про штрафи за проїзд на заборонний сигнал світлофора

Водії, які проїжджають на заборонний сигнал світлофора, отримують адмінматеріал від патрульних.

За проїзд на заборонний сигнал світлофора передбачено адмінматеріал, – повідомляють в Патрульній поліції Київської області.

У місті Бориспіль трапився випадок, коли водій автомобіля Suzuki Vitara проїхав через перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора. Патрульні поліцейські помітили це порушення та зупинили транспортний засіб. Водію була винесена постанова за ч. 2 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Проїзд на заборонний сигнал світлофора).

Патрульні нагадують, що згідно з правилами, сигнали світлофора, коли заборонено проїжджати регульоване перехрестя включають в себе червоний, червоний миготливий, два червоних миготливих, жовтий, червоний у поєднанні з жовтим або вимкнений сигнал додаткової секції світлофора, що забороняє рух у напрямку, вказаному її стрілкою.

За порушення правил проїзду на заборонний сигнал світлофора передбачено штраф у розмірі 510 гривень.

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