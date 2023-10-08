Як переконатися в тому, що роботодавець сплачує за вас страхові внески

Цю інформацію може перевірити кожен працівник

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На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України або у мобільному додатку «Пенсійний фонд» кожен працівник може перевірити чи сплачує роботодавець за нього страхові внески.

Як повідомили у Міністерстві соціальної політики для цього потрібно:

1 Зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України www.portal.pfu.gov.ua.

2. Увійти в свій особистий кабінет, авторизувавшись зручним способом: за допомогою кваліфікаційного електронного підпису (КЕП), Дія.Підпис, системи GOV.ID або за логіном і паролем, який можна отримати в сервісному центрі територіального органу Фонду.

3. В особистому кабінеті обрати розділ «Мій страховий стаж», щоб перевірити, скільки ви набули страхового стажу.

«У цьому розділі відображаються відомості щодо страхового стажу, набутого у період з 1 січня 2004 року – дати набрання чинності Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», яким запроваджено поняття «страховий стаж»» - сказано у повідомленні.

4. Зайти в розділ «Моя заробітна плата», щоб побачити суми заробітної плати (доходу), на яку нараховано єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

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