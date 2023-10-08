Как убедиться в том, что работодатель платит за вас страховые взносы

Эту информацию может проверить каждый работник.

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На вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или в мобильном приложении «Пенсионный фонд» каждый работник может проверить, платит ли работодатель за него страховые взносы.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, для этого нужно:

1 Зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины www.portal.pfu.gov.ua.

2. Войти в свой личный кабинет, авторизовавшись удобным способом: с помощью квалификационной электронной подписи (КЭП), Дія.Підпис, системы GOV.ID или по логину и паролю, который можно получить в сервисном центре территориального органа Фонда.

3. В личном кабинете выбрать раздел «Мой страховой стаж», чтобы проверить, сколько вы приобрели страхового стажа.

«В этом разделе отражаются сведения о страховом стаже, приобретенном в период с 1 января 2004 года – дать вступление в силу Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которым введено понятие «страховой стаж»» - говорится в сообщении.

4. Зайти в раздел «Моя заработная плата», чтобы увидеть суммы заработной платы (дохода), на которую начислен единый социальный взнос (ЕСВ).

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