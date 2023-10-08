Патрульные предупредили о штрафах за проезд на запрещающий сигнал светофора

Водители, которые проезжают на запрещающий сигнал светофора, получают админматериал от патрульных.

За проезд на запрещающий сигнал светофора предусмотрен админматериал, – сообщают в Патрульной полиции Киевской области.

В городе Борисполь произошел случай, когда водитель автомобиля Suzuki Vitara проехал через перекресток на запрещающий красный сигнал светофора. Патрульные полицейские заметили это нарушение и остановили транспортное средство. Водителю было вынесено постановление по ч. 2 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Проезд на запрещающий сигнал светофора).

Патрульные напоминают, что согласно правилам, сигналы светофора, когда запрещено проезжать регулируемый перекресток включают в себя красный, красный мигающий, два красных мигающих, желтый, красный в сочетании с желтым или выключенный сигнал дополнительной секции светофора, запрещающий движение в направлении, указанном ее стрелкой.

За нарушение правил проезда на запрещающий сигнал светофора предусмотрен штраф в размере 510 гривен.

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