Восстановление Нотр-Дама на завершающих этапах: назвали дату открытия собора

Собор Нотр-Дам де Пари планируют открыть до начала летних Олимпийских игр 2024 года.

Источник фото: bloomberg

Во Франции собор Нотр-Дам де Пари, который подвергся масштабному пожару и частично обвалился в 2019 году, находится в процессе восстановления. Почти 900-миллионная реконструкция готического собора наконец приближается к финишной прямой, – сообщает Bloomberg.

Несмотря на ряд серьезных неудач в беспрецедентном по своим масштабам и дизайну проекте, открытие самого посещаемого сооружения в Европе, которое до пожара ежегодно посещали около 12 миллионов человек, запланировано на 8 декабря 2024 года.

К концу этого года, если все пойдет по плану, будет завершена одна из важнейших частей воскрешения здания: установка каркаса из прочных дубовых балок для высоченного шпиля. Это очень тонкая работа, сочетающая современные и средневековые методы строительства, жизненно важная для восстановления одного из важнейших центров католицизма во Франции.

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