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  1. В Украине

Куда обращаться ВПЛ обращаться для поиска работы

13:02, 8 октября 2023
Как найти работу внутренне перемещенным лицам.
Куда обращаться ВПЛ обращаться для поиска работы
Изображение: freepik.com
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Для внутренне перемещенных лиц наличие работы – это важный вопрос. Поэтому куда обращаться ВПЛ рассказали в Киевской областной государственной администрации.

Единый портал вакансий Государственного центра занятости, где собрано более 200 тысяч актуальных вакансий по всей стране (ссылка).

Советы ВПЛ и Координационные центры поддержки гражданского населения в областях всесторонне помогают переселенцам интегрироваться в новые общины.

Местные центры занятости консультируют по трудоустройству, профессиональному обучению или переобучению, сопровождают на всех этапах поиска работы. Информацию о необходимых документах и процессе регистрации ВПЛ в отделениях Государственного центра занятости можно просмотреть по ссылке.

У негосударственных служб поиска работы есть собственные списки вакансий.

Правительственная программа єРобота. ВПЛ могут получить гранты, используя программы «Собственное дело» или «Гранты на создание или развитие собственного бизнеса». Условия программ по ссылке.

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